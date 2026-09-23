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  • Prvotriedny kábel USB-C do USB-C
  • Prvotriedny kábel USB-C do USB-C
  • Prvotriedny kábel USB-C do USB-C
  • Prvotriedny kábel USB-C do USB-C

USB typu C do USB typu C

DLC4561CB/00

Prvotriedny kábel USB-C do USB-C

Prémiový kábel s dĺžkou 2 metre pre väčšiu flexibilitu pri nabíjaní zariadení s rozhraním USB-C. Podpora 65 W nabíjania notebooku pomocou nástennej nabíjačky GaN,

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Prvotriedny kábel USB-C do USB-C

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 m

  • Čierna

Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie

Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie s vašimi najnovšími zariadeniami kompatibilnými s typom C

Flexibilná a odolná konštrukcia kábla

Na zvýšenie odolnosti a pevnosti je kábel obalený plastom.

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 2.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0

Technické špecifikácie

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