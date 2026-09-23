DLC4561CB/00
Prvotriedny kábel USB-C do USB-C
Prémiový kábel s dĺžkou 2 metre pre väčšiu flexibilitu pri nabíjaní zariadení s rozhraním USB-C. Podpora 65 W nabíjania notebooku pomocou nástennej nabíjačky GaN,
Synchronizácia a nabíjanie
2 m
Čierna
Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie s vašimi najnovšími zariadeniami kompatibilnými s typom C
Na zvýšenie odolnosti a pevnosti je kábel obalený plastom.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0
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