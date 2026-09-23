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DLC5204V/00
Prvotriedny opletený kábel USB-A-to-Lightning
Pripojte svoj iPhone k počítaču Macbook a zosynchronizujte hudbu, aplikácie, fotografie, aktualizujte a využívajte množstvo ďalších funkcií. Nabíjajte svoje zariadenie počas pripojenia. Kompatibilné s nabíjačkou USB, ktorú už používate doma alebo v aute. Skvelý náhradný kábel, ktorý sa vždy zíde!
Synchronizácia a nabíjanie
1,2 metra/4 stopy
Čierny opletený kábel
Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.
Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
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