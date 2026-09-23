Tento produkt už nie je dostupný
DLC5206C/00
Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C
Prvotriedny kábel s dĺžkou 2 metrov pre väčšiu flexibilitu pri nabíjaní zariadení podporujúcich USB-C
Synchronizácia a nabíjanie
2 m
Čierny opletený kábel
Niekedy je dlhší kábel presne to, čo potrebujete na lepší prístup a viac pohodlia
Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.
Hodnotenie