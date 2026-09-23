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Tento produkt už nie je dostupný

USB typu C do USB typu C

DLC5206C/00

Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C

Prvotriedny kábel s dĺžkou 2 metrov pre väčšiu flexibilitu pri nabíjaní zariadení podporujúcich USB-C

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Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 m

  • Čierny opletený kábel

Výnimočne dlhý kábel pre jednoduchý prístup a pohodlie

Niekedy je dlhší kábel presne to, čo potrebujete na lepší prístup a viac pohodlia

Kábel so záťažovým testom vykonaným viac než 10 000-krát

Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 3.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.

Technické špecifikácie

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