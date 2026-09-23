VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Držiak na telefón

DLK3422NB/00

Magnetická montážna súprava do auta

Prináša zážitky vďaka 360-stupňovému nastaveniu pomocou guľôčky na nastavovanie smeru. Montážnu súpravu bezpečne upevníte do auta pomocou samolepky 3M.

Zobraziť všetky výhody

Magnetická montážna súprava do auta

  • Magnetické pripojenie

Otáčanie o 360 stupňov pre jednoduchý prístup

Tento držiak sa otáča o 360 stupňov, čím vám umožňuje umiestniť svoje zariadenie vertikálne alebo horizontálne pre najlepší prístup a jednoduchý náhľad vo vozidle.

Zaistite upevnenie do auta pomocou ohybného krku a otočnej kolísky

Bezpečne namontujte prehrávač iPod do auta do ohybnej otočnej kolísky. Krk je ohybný a umožňuje optimálne nastavenie polohy a otočná kolíska zabezpečí ľahký prístup a horizontálnu rýchlu vizuálnu kontrolu prehrávača iPod touch.

Rýchle a jednoduché vloženie do doku

Toto puzdro je vybavené odnímateľným dnom, čo umožní rýchle a jednoduché vloženie vášho zariadenia do doku, ktoré pritom zostáva chránené zvyšnou časťou puzdra.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky