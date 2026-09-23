Tento produkt už nie je dostupný
DLK3423NB/00
Magnetická montážna súprava do auta
Prináša zážitky vďaka 360-stupňovému nastaveniu pomocou guľôčky na nastavovanie smeru. Montážnu súpravu bezpečne upevníte do auta pomocou samolepky 3M.
Magnetické pripojenie
Tento držiak sa otáča o 360 stupňov, čím vám umožňuje umiestniť svoje zariadenie vertikálne alebo horizontálne pre najlepší prístup a jednoduchý náhľad vo vozidle.
Bezpečne namontujte prehrávač iPod do auta do ohybnej otočnej kolísky. Krk je ohybný a umožňuje optimálne nastavenie polohy a otočná kolíska zabezpečí ľahký prístup a horizontálnu rýchlu vizuálnu kontrolu prehrávača iPod touch.
Toto puzdro je vybavené odnímateľným dnom, čo umožní rýchle a jednoduché vloženie vášho zariadenia do doku, ktoré pritom zostáva chránené zvyšnou časťou puzdra.
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