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Držiak na telefón

DLK3425NB/00

Magnetická montážna súprava do auta

Poskytuje 360 stupňové prispôsobenie vďaka nastaviteľnému otočnému kĺbovému držiaku. Držiak bezpečne pripevnite na klimatizáciu auta. Magnetický povrch poskytne bezpečné upevnenie vášho iPhonu. (iPhone 12 alebo 13 s magnetickým upevnením)

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Pre ventilátor klimatizácie

Magnetická montážna súprava do auta

  • Klimatizácia

  • Magnetické pripojenie

  • pre telefóny iPhone 12 a 13

Otáčanie o 360 stupňov pre jednoduchý prístup

Tento držiak sa otáča o 360 stupňov, čím vám umožňuje umiestniť svoje zariadenie vertikálne alebo horizontálne pre najlepší prístup a jednoduchý náhľad vo vozidle.

Rýchle a jednoduché vloženie do doku

Toto puzdro je vybavené odnímateľným dnom, čo umožní rýchle a jednoduché vloženie vášho zariadenia do doku, ktoré pritom zostáva chránené zvyšnou časťou puzdra.

Rozprávanie bez použitia rúk pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth

Tento držiak drží váš iPhone vo vozidle a umožňuje vám rozprávať bez použitia rúk pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth.

Technické špecifikácie

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