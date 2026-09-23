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DLK3425NB/00
Magnetická montážna súprava do auta
Poskytuje 360 stupňové prispôsobenie vďaka nastaviteľnému otočnému kĺbovému držiaku. Držiak bezpečne pripevnite na klimatizáciu auta. Magnetický povrch poskytne bezpečné upevnenie vášho iPhonu. (iPhone 12 alebo 13 s magnetickým upevnením)
Klimatizácia
Magnetické pripojenie
pre telefóny iPhone 12 a 13
Tento držiak sa otáča o 360 stupňov, čím vám umožňuje umiestniť svoje zariadenie vertikálne alebo horizontálne pre najlepší prístup a jednoduchý náhľad vo vozidle.
Toto puzdro je vybavené odnímateľným dnom, čo umožní rýchle a jednoduché vloženie vášho zariadenia do doku, ktoré pritom zostáva chránené zvyšnou časťou puzdra.
Tento držiak drží váš iPhone vo vozidle a umožňuje vám rozprávať bez použitia rúk pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth.
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