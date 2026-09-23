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DLK3532Q/00
Držiak do auta s bezdrôtovým nabíjaním qi
Nasaďte mobilný telefón dovnútra a kĺbovým ramenom ním otáčajte alebo ho nakláňajte.
10W
Bezdrôtové nabíjanie Qi
Tento upevňovací systém sa pripne na vetraciu mriežku vášho vozidla, čím vám umožňuje zaistiť a umiestniť svoje zariadenie pre jednoduchý prístup na ceste.
Na dosiahnutie nabíjacieho výkonu 10 W je potrebná nabíjačka Quickcharge. Rozpoznáva nabíjací štandard nástennej nabíjačky alebo napájacej zásuvkovej lišty, vďaka čomu automaticky zabezpečuje rýchlejšie nabíjanie.
Dve vysúvateľné ramená na jednoduché vloženie a vybratie zariadenia jednou rukou
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