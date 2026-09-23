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Tento produkt už nie je dostupný

Držiak do auta a na stôl

DLK3532Q/00

Držiak do auta s bezdrôtovým nabíjaním qi

Nasaďte mobilný telefón dovnútra a kĺbovým ramenom ním otáčajte alebo ho nakláňajte.

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Jednoduché nasadenie telefónu

Držiak do auta s bezdrôtovým nabíjaním qi

  • 10W

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

Upevňovací systém na prístrojovú dosku

Tento upevňovací systém sa pripne na vetraciu mriežku vášho vozidla, čím vám umožňuje zaistiť a umiestniť svoje zariadenie pre jednoduchý prístup na ceste.

Rýchle 10 W bezdrôtové nabíjanie

Na dosiahnutie nabíjacieho výkonu 10 W je potrebná nabíjačka Quickcharge. Rozpoznáva nabíjací štandard nástennej nabíjačky alebo napájacej zásuvkovej lišty, vďaka čomu automaticky zabezpečuje rýchlejšie nabíjanie.

Na jednoduché vloženie a vybratie zariadenia jednou rukou

Dve vysúvateľné ramená na jednoduché vloženie a vybratie zariadenia jednou rukou

Technické špecifikácie

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