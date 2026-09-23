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Tento produkt už nie je dostupný

Selfie tyč

DLK3605L/00

Jednoduchá a praktická selfie tyč

Telo výrobku má posuvnú a zasúvateľnú rukoväť, ktorú je možno jednoducho zasunúť do statívu, a obsahuje diaľkové ovládanie, ktoré možno odňať od tela. Nastaviteľný uhol, širšie zorné pole.

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Ovládanie jedným tlačidlom

Jednoduchá a praktická selfie tyč

Ľahko nastaviteľný gombík umožňuje otočenie v rozsahu 360 stupňov

Ľahko nastaviteľný gombík umožňuje otočenie v rozsahu 360 stupňov

Bezpečné zaistenie a uvoľnenie telefónu stlačením jedným prstom

Bezpečné zaistenie a uvoľnenie telefónu stlačením jedným prstom

Sklopná zástrčka pre optimálnu prenosnosť

Táto zástrčka je navrhnutá tak, aby sa dala sklopiť, keď sa nepoužíva, čo zlepšuje prenosnosť na cestách.

Technické špecifikácie

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