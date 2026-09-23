Tento produkt už nie je dostupný
DLK3605L/00
Jednoduchá a praktická selfie tyč
Telo výrobku má posuvnú a zasúvateľnú rukoväť, ktorú je možno jednoducho zasunúť do statívu, a obsahuje diaľkové ovládanie, ktoré možno odňať od tela. Nastaviteľný uhol, širšie zorné pole.
Ľahko nastaviteľný gombík umožňuje otočenie v rozsahu 360 stupňov
Bezpečné zaistenie a uvoľnenie telefónu stlačením jedným prstom
Táto zástrčka je navrhnutá tak, aby sa dala sklopiť, keď sa nepoužíva, čo zlepšuje prenosnosť na cestách.
Hodnotenie