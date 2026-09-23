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Tento produkt už nie je dostupný

Puzdro s mäkkým obalom

DLN1757/10

Padne do každej ruky

Toto mäkké a elastické puzdro má dizajn, ktorý ochráni zariadenie iPad zo všetkých strán a ponúka jednoduché uchopenie a priliehavý tvar. Priehľadný materiál ShockStop pohlcuje otrasy a mäkko vypĺňa okolie vášho zariadenia, no zároveň vám ponecháva prístup k všetkým funkciám a portom.

Zobraziť všetky výhody

na ochranu a prenos zariadenia iPad

Padne do každej ruky

  • pre iPad 2

Puzdro pohlcujúce otrasy zlepšuje aj držanie

Toto puzdro je vyrobené z termoplastického polyuretánu, čo je vysoko odolný elastomér zlepšujúci držanie aj pohlcovanie nárazov v jednom unikátnom puzdre.

Ochrana rohov a čelnej strany s jednoduchým nasadením

Materiál tohto puzdra sa ľahko ovinie okolo zariadenia smerom zozadu dopredu a poskytne tak ochranu rohov a obvodu čelnej strany zariadenia.

Zariadenie iPad je plne funkčné a zároveň chránené

Vychutnajte si plnú funkčnosť zariadenia iPad, ktoré je zároveň chránené v puzdre s otvormi pre vypínač/tlačidlo prechodu do úsporného režimu, konektor doku a reproduktor.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 426.6 kB
  • 19 November 2023

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