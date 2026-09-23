Tento produkt už nie je dostupný
DLN1761/10
Vylepšená ochrana pre iPad
Trojvrstvové puzdro môžete použiť buď samostatne na prenášanie svojho zariadenia iPad, alebo môžete využiť jeho štíhly dizajn a šupnúť ho do tašky. Vonkajšia vrstva z odolného materiálu, stredná vrstva zo vzdušnej peny a mäkká vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, poskytujú zariadeniu iPad dokonalú ochranu.
pre iPad 2
Toto puzdro bolo navrhnuté na štýlovú ochranu vášho zariadenia.
Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške alebo plecniaku.
Pohodlný a štýlový dizajn sa zmestí všade a môžete si ho vziať kamkoľvek.