Tento produkt už nie je dostupný
DLN1762/10
Puzdro na iPad s jednoduchým prenášaním
Prenášajte svoje zariadenie iPad jednoducho a kamkoľvek s naším trojvrstvovým štíhlym puzdrom. Jeho tenký dizajn obsahuje vzdušnú penu, ktorá pohlcuje otrasy a má tvarovanú konštrukciu na lepšiu odolnosť. Vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, zabraňuje poškriabaniu a čistí vaše zariadenie.
pre iPad 2
Toto puzdro bolo navrhnuté na štýlovú ochranu vášho zariadenia.
Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške alebo plecniaku.
Pohodlný a štýlový dizajn sa zmestí všade a môžete si ho vziať kamkoľvek.