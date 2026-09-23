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Tento produkt už nie je dostupný

Štíhle puzdro

DLN1762/10

Puzdro na iPad s jednoduchým prenášaním

Prenášajte svoje zariadenie iPad jednoducho a kamkoľvek s naším trojvrstvovým štíhlym puzdrom. Jeho tenký dizajn obsahuje vzdušnú penu, ktorá pohlcuje otrasy a má tvarovanú konštrukciu na lepšiu odolnosť. Vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, zabraňuje poškriabaniu a čistí vaše zariadenie.

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s troma ochrannými vrstvami

Puzdro na iPad s jednoduchým prenášaním

  • pre iPad 2

Jednoduchý, štýlový dizajn

Toto puzdro bolo navrhnuté na štýlovú ochranu vášho zariadenia.

Štíhly dizajn jednoducho zapadne do vašej tašky

Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške alebo plecniaku.

Pohodlný a štýlový dizajn

Pohodlný a štýlový dizajn sa zmestí všade a môžete si ho vziať kamkoľvek.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 843.8 kB
  • 3 December 2023

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