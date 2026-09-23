Tento produkt už nie je dostupný
DLN1763/10
Cestujte štýlovo so svojím iPadom
Cestujte štýlovo s čalúneným koženkovým puzdrom v štýle obalu na knihy, s vystuženým telom a zatváraním, ktoré je možné jednoducho zmeniť na stojan na sledovanie bez použitia rúk. Jemná podšívka a integrovaná kolíska vo vnútri bezpečne ochránia váš iPad na cestách.
pre iPad 2
Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.
Puzdro v štýle obalu na knihy ochráni celé vaše zariadenie. Je to puzdro, ktoré sa ľahko otvára a zabezpečí pohodlný prístup vždy, keď to potrebujete.
Toto bezpečnostné puzdro sa sklopí dozadu a zmení sa tak na stojan umožňujúci sledovanie na akomkoľvek rovnom povrchu bez použitia rúk.
Hodnotenie