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Tento produkt už nie je dostupný

Knihové puzdro

DLN1763/10

Cestujte štýlovo so svojím iPadom

Cestujte štýlovo s čalúneným koženkovým puzdrom v štýle obalu na knihy, s vystuženým telom a zatváraním, ktoré je možné jednoducho zmeniť na stojan na sledovanie bez použitia rúk. Jemná podšívka a integrovaná kolíska vo vnútri bezpečne ochránia váš iPad na cestách.

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s knihovým puzdrom, ktoré sa dá zmeniť na stojan

Cestujte štýlovo so svojím iPadom

  • pre iPad 2

Puzdro na prenášanie môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky

Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.

Puzdro v štýle obalu na knihy

Puzdro v štýle obalu na knihy ochráni celé vaše zariadenie. Je to puzdro, ktoré sa ľahko otvára a zabezpečí pohodlný prístup vždy, keď to potrebujete.

Puzdro sa zmení na praktický stojan

Toto bezpečnostné puzdro sa sklopí dozadu a zmení sa tak na stojan umožňujúci sledovanie na akomkoľvek rovnom povrchu bez použitia rúk.

Technické špecifikácie

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