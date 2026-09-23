Tento produkt už nie je dostupný
DLN1765/10
Praktické čalúnené puzdro,
Toto vystužené puzdro prináša maximálnu ochranu a funkčnosť. Výstelku je možné použiť ako stojan na vertikálne aj horizontálne pozeranie bez použitia rúk. Tenkú vnútornú časť je možné oddeliť a využiť ako praktickú ochranu počas cestovania.
pre iPad 2
Vnútro podšité jemnou tkaninou tohto puzdra chráni povrchovú úpravu vášho zariadenia, zatiaľ čo je odložené vo vnútri.
Toto puzdro je vyrobené z atraktívneho a odolného materiálu podobného koži, ktorý zabezpečí optimálnu ochranu vášho zariadenia – štýlovým spôsobom.
Keďže niekedy vám na ochranu na cestách postačí aj štíhly obal, toto vnútorné puzdro je odnímateľné a poskytuje rýchle riešenie na cestách, ktoré vám ľahko vojde do tašky alebo plecniaka.
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