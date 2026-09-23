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Čalúnené stojanové puzdro

DLN1765/10

Praktické čalúnené puzdro,

Toto vystužené puzdro prináša maximálnu ochranu a funkčnosť. Výstelku je možné použiť ako stojan na vertikálne aj horizontálne pozeranie bez použitia rúk. Tenkú vnútornú časť je možné oddeliť a využiť ako praktickú ochranu počas cestovania.

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ktoré sa zmení na dvojsmerný stojan

Praktické čalúnené puzdro,

  • pre iPad 2

Vnútro podšité jemnou tkaninou

Vnútro podšité jemnou tkaninou tohto puzdra chráni povrchovú úpravu vášho zariadenia, zatiaľ čo je odložené vo vnútri.

Koženková vonkajšia strana – štýlová a odolná

Toto puzdro je vyrobené z atraktívneho a odolného materiálu podobného koži, ktorý zabezpečí optimálnu ochranu vášho zariadenia – štýlovým spôsobom.

Odnímateľné vnútorné puzdro predstavuje rýchle riešenie na cestách

Keďže niekedy vám na ochranu na cestách postačí aj štíhly obal, toto vnútorné puzdro je odnímateľné a poskytuje rýchle riešenie na cestách, ktoré vám ľahko vojde do tašky alebo plecniaka.

Technické špecifikácie

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