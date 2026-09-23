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Tento produkt už nie je dostupný

Prenosné puzdro

DLN1769/10

Pohodlná ochrana – vezmite ho a vyštartujte

Prinášame vám pohodlie pri prenášaní. Štíhle puzdro z odolného nylonu s mäkkým vnútrom môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky. Nastaviteľný pásik sa nielen pohodlne nosí, ale dá sa tiež pripevniť na opierku hlavu na pozeranie v aute.

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multifunkčné využitie

Pohodlná ochrana – vezmite ho a vyštartujte

  • pre iPad a iPad 2

Moderná nylonová vonkajšia strana

Toto puzdro je vyrobené z atraktívneho a odolného nylonu, takže poskytuje ochranu pre vaše zariadenie -- štýlovo.

Vnútro podšité jemnou tkaninou

Vnútro podšité jemnou tkaninou tohto puzdra chráni povrchovú úpravu vášho zariadenia, zatiaľ čo je odložené vo vnútri.

Puzdro na prenášanie môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky

Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.

Technické špecifikácie

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