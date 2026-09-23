Tento produkt už nie je dostupný
DLN1769/10
Pohodlná ochrana – vezmite ho a vyštartujte
Prinášame vám pohodlie pri prenášaní. Štíhle puzdro z odolného nylonu s mäkkým vnútrom môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky. Nastaviteľný pásik sa nielen pohodlne nosí, ale dá sa tiež pripevniť na opierku hlavu na pozeranie v aute.
pre iPad a iPad 2
Toto puzdro je vyrobené z atraktívneho a odolného nylonu, takže poskytuje ochranu pre vaše zariadenie -- štýlovo.
Vnútro podšité jemnou tkaninou tohto puzdra chráni povrchovú úpravu vášho zariadenia, zatiaľ čo je odložené vo vnútri.
Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.
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