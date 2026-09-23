Tento produkt už nie je dostupný
DLN1773/10
Padne do každej ruky
Toto mäkké a elastické puzdro má dizajn, ktorý ochráni zariadenie iPad zo všetkých strán a ponúka jednoduché uchopenie a priliehavý tvar. Priehľadný materiál ShockStop pohlcuje otrasy a mäkko vypĺňa okolie vášho zariadenia, no zároveň vám ponecháva prístup k všetkým funkciám a portom.
pre iPad 2
Toto puzdro je vyrobené z termoplastického polyuretánu, čo je vysoko odolný elastomér zlepšujúci držanie aj pohlcovanie nárazov v jednom unikátnom puzdre.
Materiál tohto puzdra sa ľahko ovinie okolo zariadenia smerom zozadu dopredu a poskytne tak ochranu rohov a obvodu čelnej strany zariadenia.
Vychutnajte si plnú funkčnosť zariadenia iPad, ktoré je zároveň chránené v puzdre s otvormi pre vypínač/tlačidlo prechodu do úsporného režimu, konektor doku a reproduktor.