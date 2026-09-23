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Tento produkt už nie je dostupný

Tvrdé puzdro

DLN1774/10

Ultratenké puzdro

V tomto štíhlom, no zároveň pevnom puzdre sa snúbi sila s nízkou hmotnosťou, vďaka čomu poskytuje vášmu zariadeniu iPad odolnú ochranu a umožňuje jeho jednoduché prenášanie na cestách. Tvrdý plast chráni zadnú stranu a okraje a zároveň ponúka úplný prístup k ovládacím prvkom.

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pre elegantnú ochranu

Ultratenké puzdro

  • pre iPad 2

Prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku

Otvory na tomto puzdre umožňujú pohodlný prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku, takže môžete svoje zariadenie použiť, zatiaľ čo je chránené v puzdre.

Krištáľovo čisté polykarbonátové puzdro

Toto puzdro je vyrobené z odolného polykarbonátu, takže poskytuje silnú a priehľadnú ochranu pre vaše zariadenie.

Rýchla a jednoduchá ochrana lusknutím prsta

Toto puzdro je vyrobené z odolného materiálu, ktorý je vyformovaný špeciálne podľa tvaru vášho zariadenia. Puzdro sa rýchlo a jednoducho nasadzuje a pokryje zariadenie ochrannou vrstvou.

Technické špecifikácie

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