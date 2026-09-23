Tento produkt už nie je dostupný
DLN1774/10
Ultratenké puzdro
V tomto štíhlom, no zároveň pevnom puzdre sa snúbi sila s nízkou hmotnosťou, vďaka čomu poskytuje vášmu zariadeniu iPad odolnú ochranu a umožňuje jeho jednoduché prenášanie na cestách. Tvrdý plast chráni zadnú stranu a okraje a zároveň ponúka úplný prístup k ovládacím prvkom.
pre iPad 2
Otvory na tomto puzdre umožňujú pohodlný prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku, takže môžete svoje zariadenie použiť, zatiaľ čo je chránené v puzdre.
Toto puzdro je vyrobené z odolného polykarbonátu, takže poskytuje silnú a priehľadnú ochranu pre vaše zariadenie.
Toto puzdro je vyrobené z odolného materiálu, ktorý je vyformovaný špeciálne podľa tvaru vášho zariadenia. Puzdro sa rýchlo a jednoducho nasadzuje a pokryje zariadenie ochrannou vrstvou.