VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Nabíjacia batéria USB

DLP1011Q/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Objemná kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Vybitá batéria mobilného telefónu vám už nespôsobí žiadne problémy. Kábel USB-C s podporou PD maximalizuje výkon nabíjania vášho najnovšieho zariadenia. Bezdrôtová nabíjačka qi umožňuje nabíjanie zariadení s podporou technológie qi bez kábla.

Zobraziť všetky výhody

s bezdrôtovým nabíjaním PD a qi

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

Kontrolka napájania LED

Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky