Tento produkt už nie je dostupný
DLP1011Q/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Objemná kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Vybitá batéria mobilného telefónu vám už nespôsobí žiadne problémy. Kábel USB-C s podporou PD maximalizuje výkon nabíjania vášho najnovšieho zariadenia. Bezdrôtová nabíjačka qi umožňuje nabíjanie zariadení s podporou technológie qi bez kábla.
10 000 mAh
Bezdrôtové nabíjanie Qi
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení
Hodnotenie