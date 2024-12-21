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Nabíjacia batéria USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon s vybitou batériou v mobilnom telefóne. Rýchlonabíjanie cez USB-C 3A a duálny port USB-A na nabíjanie vášho najnovšieho zariadenia.

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vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • Lítium-polymérová batéria

  • Strieborná

Kontrolka napájania LED

Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Rýchle nabíjanie 5 V/3 A

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DLP1810CV Power banka USB

Dátum použitia 2023-12-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DLP1810CV Power banka USB

Dátum použitia 2023-12-21

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