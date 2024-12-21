DLP1810CV/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon s vybitou batériou v mobilnom telefóne. Rýchlonabíjanie cez USB-C 3A a duálny port USB-A na nabíjanie vášho najnovšieho zariadenia.
10 000 mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Lítium-polymérová batéria
Strieborná
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DLP1810CV Power banka USB
Dátum použitia 2023-12-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DLP1810CV Power banka USB
Dátum použitia 2023-12-21