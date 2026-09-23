DLP1810CW/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon s vybitou batériou v mobilnom telefóne. Rýchlonabíjanie cez USB-C 3A a duálny port USB-A na nabíjanie vášho najnovšieho zariadenia.
10 000 mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Lítium-polymérová batéria
Biela
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
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