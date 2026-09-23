DLP1930CB/00
Výkonná powerbanka
Majte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii energiu, ktorú potrebujete. Objemná kapacita 30 000 mAh na viac ako 1 úplné nabitie. 3 porty USB typu USB-A a USB-C. Rýchle nabíjanie zariadenia s portom USB-C PD3.0 Max 20 W alebo USB-A s výstupom QC3/0 Max 18 W.
30000mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
QC 3.0 a PD
Čierna
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
Tento prenosný zdroj napájania vám prinesie energiu navyše na viac než dve plné nabitia za pochodu. Vezmite si ho so sebou na cesty, aby ste v prípade potreby mali záložný zdroj napájania.
Displej LCD na indikáciu napájania
Hodnotenie