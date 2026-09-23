VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Výkonná powerbanka
  • Výkonná powerbanka
  • Výkonná powerbanka
  • Výkonná powerbanka
  • Výkonná powerbanka
  • Výkonná powerbanka

Nabíjacia batéria USB

DLP1930CB/00

Výkonná powerbanka

Majte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii energiu, ktorú potrebujete. Objemná kapacita 30 000 mAh na viac ako 1 úplné nabitie. 3 porty USB typu USB-A a USB-C. Rýchle nabíjanie zariadenia s portom USB-C PD3.0 Max 20 W alebo USB-A s výstupom QC3/0 Max 18 W.

Zobraziť všetky výhody

vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Výkonná powerbanka

  • 30000mAh

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • QC 3.0 a PD

  • Čierna

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Nabíjajte svoje zariadenia viacnásobne na cestách

Tento prenosný zdroj napájania vám prinesie energiu navyše na viac než dve plné nabitia za pochodu. Vezmite si ho so sebou na cesty, aby ste v prípade potreby mali záložný zdroj napájania.

Displej LCD na indikáciu napájania

Displej LCD na indikáciu napájania

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky