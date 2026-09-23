DLP1930CW/00
Výkonná powerbanka
Majte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii energiu, ktorú potrebujete. Objemná kapacita 30 000 mAh na viac ako 1 úplné nabitie. 3 porty USB typu USB-A a USB-C. Rýchle nabíjanie zariadenia s portom USB-C PD3.0 Max 20 W alebo USB-A s výstupom QC3/0 Max 18 W.
30000mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
QC 3.0 a PD
Biela
LCD displej na zobrazenie úrovne nabitia
PPS (Programovateľný zdroj napájania) je štandard technológie rýchleho nabíjania zariadení USB-C. Táto technológia upravuje napätie a prúd v reálnom čase v závislosti od stavu nabíjania zariadenia, čím mu dodáva maximálny výkon. Inteligentný spôsob, ako bezpečne skrátiť dobu nabíjania.
Inteligentná ochrana proti prehriatiu, prepätiu a nadprúdu
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