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DLP2520/00
Duálna USB nabíjačka do auta
Nabije súčasne mobilný telefón a tablet plnou rýchlosťou, takže za krátky čas v aute dosiahnete maximálny výkon. Funkcia Smart Protection zabráni poškodeniu vášho cenného zariadenia. Celkový výkon 3,1 A s maximálnym výkonom 15,5 W.
2 nabíjacie porty USB
2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení
Kompaktnú nabíjačku stačí zapojiť do 12 V zásuvky v automobile a pripojiť k nej vaše zariadenie – prináša jednoduchý a praktický spôsob nabíjania pri cestovaní.
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