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Tento produkt už nie je dostupný

Nabíjačka do automobilu

DLP2520/00

Duálna USB nabíjačka do auta

Nabije súčasne mobilný telefón a tablet plnou rýchlosťou, takže za krátky čas v aute dosiahnete maximálny výkon. Funkcia Smart Protection zabráni poškodeniu vášho cenného zariadenia. Celkový výkon 3,1 A s maximálnym výkonom 15,5 W.

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Maximálny výstup 15,5 W

Duálna USB nabíjačka do auta

  • 2 nabíjacie porty USB

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

Nabíjanie cez 12 V zásuvku v aute

Kompaktnú nabíjačku stačí zapojiť do 12 V zásuvky v automobile a pripojiť k nej vaše zariadenie – prináša jednoduchý a praktický spôsob nabíjania pri cestovaní.

Kompatibilná s tabletmi, smartfónmi a väčšinou zariadení USB

Technické špecifikácie

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