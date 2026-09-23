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DLP2521L/00
Porty 1C 1A autonabíjačky
Optimalizujte výkon a minimalizujte čas nabíjania – svoj najnovší iPhone nabíjajte z portu USB-C s podporou PD. Použite tiež port USB-A na súčasné nabíjanie vašich ďalších zariadení. Súčasťou balenia je 1-metrový kábel C-to-Lightning.
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Podpora technológie Power Delivery
Kovový plášť
2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení
Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom
USB-C je najnovší nabíjací konektor, ktorý v súčasnosti používajú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, vonkajšie kamery a tablety. PD (Power delivery) je štandard USB na napájanie, ktorý špecifikuje štandard umožňujúci napájanie s výkonom 15 W, 27 W, 45 W a až do 100 W.
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