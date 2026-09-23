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Nabíjačka do automobilu

DLP2521/00

Porty 1C 1A autonabíjačky

Optimalizujte výkon a minimalizujte čas nabíjania – svoje najnovšie zariadenia nabíjajte z portu USB-C s podporou PD. Použite tiež port USB-A na súčasné nabíjanie vašich ďalších zariadení.

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36 W výstup so štandardom Power Delivery

Porty 1C 1A autonabíjačky

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • Podpora technológie Power Delivery

  • Kovový plášť

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

Dômyselná ochrana pred prehriatím, prepätím a nadprúdom

Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom

Port USB-C s podporou Power Delivery

USB-C je najnovší nabíjací konektor, ktorý v súčasnosti používajú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, vonkajšie kamery a tablety. PD (Power delivery) je štandard USB na napájanie, ktorý špecifikuje štandard umožňujúci napájanie s výkonom 15 W, 27 W, 45 W a až do 100 W.

Technické špecifikácie

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