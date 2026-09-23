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DLP2621T/00
Porty 1C, 1A cestovnej nástennej nabíjačky
So 4 vymeniteľnými zástrčkami a puzdrom ideálne na cesty. Optimalizujte nabíjací výkon a minimalizujte čas nabíjania – svoje najnovšie zariadenia nabíjajte z portu USB-C s podporou PD. Použite tiež port USB-A na súčasné nabíjanie vašich ostatných zariadení.
30 W výstup
Podpora technológie Power Delivery
2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení
Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom
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