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Tento produkt už nie je dostupný

Cestovná USB nabíjačka

DLP2621T/00

Porty 1C, 1A cestovnej nástennej nabíjačky

So 4 vymeniteľnými zástrčkami a puzdrom ideálne na cesty. Optimalizujte nabíjací výkon a minimalizujte čas nabíjania – svoje najnovšie zariadenia nabíjajte z portu USB-C s podporou PD. Použite tiež port USB-A na súčasné nabíjanie vašich ostatných zariadení.

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30 W výstup s možnosťou napájania

Porty 1C, 1A cestovnej nástennej nabíjačky

  • 30 W výstup

  • Podpora technológie Power Delivery

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

Kompatibilná s tabletmi, smartfónmi a väčšinou zariadení USB

Dômyselná ochrana pred prehriatím, prepätím a nadprúdom

Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom

Technické špecifikácie

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