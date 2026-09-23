DLP2682CW/00
Sieťová nabíjačka s 2 portami USB-C a USB-A
Nabíjajte svoj notebook a najnovšie zariadenia pomocou portu USB-C. Podpora nabíjacích modulov PD3.0 a QC 4+ na minimalizáciu času nabíjania. Port USB-A súčasne nabíja vaše ďalšie zariadenia. K dispozícii s odpojiteľnými zástrčkami EÚ, UK, AU.
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Podpora technológie Power Delivery
QC 4+
PPS
USB-C je najnovší štandard nabíjacích konektorov, ktorý v súčasnosti používajú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, kamery a tablety. PD (Power delivery) je štandard USB s možnosťou napájania pre väčší výkon a rýchle nabíjanie.
Inteligentná ochrana proti prehriatiu, prepätiu a nadprúdu
Nástenné nabíjačky, ktoré využívajú technológiu GaN (nitrid gália), používajú menej elektrických komponentov s lepším tepelným výkonom. Kompaktné nabíjačky dokážu poskytnúť viac energie s rýchlejším časom nabíjania. Zvýšený výkon sú schopné dodať moderným notebookom s pripojením USB-C.
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