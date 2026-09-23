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Nabíjacia batéria USB

DLP2711CB/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon s vybitou batériou v mobilnom telefóne. Rýchlonabíjanie pomocou dvoch portov USB-A a USB-C s podporou QC 3.0 a PD 3.0.

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vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • QC 3.0 a PD 3.0

  • PPS

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Kontrolka napájania LED

Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.

Nabíjanie pomocou programovateľného zdroja napájania USB-C (PPS)

PPS (Programovateľný zdroj napájania) je štandard technológie rýchleho nabíjania zariadení USB-C. Táto technológia upravuje napätie a prúd v reálnom čase v závislosti od stavu nabíjania zariadenia, čím mu dodáva maximálny výkon. Inteligentný spôsob, ako bezpečne skrátiť dobu nabíjania.

Technické špecifikácie

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