DLP2711CB/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon s vybitou batériou v mobilnom telefóne. Rýchlonabíjanie pomocou dvoch portov USB-A a USB-C s podporou QC 3.0 a PD 3.0.
10 000 mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
QC 3.0 a PD 3.0
PPS
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
PPS (Programovateľný zdroj napájania) je štandard technológie rýchleho nabíjania zariadení USB-C. Táto technológia upravuje napätie a prúd v reálnom čase v závislosti od stavu nabíjania zariadenia, čím mu dodáva maximálny výkon. Inteligentný spôsob, ako bezpečne skrátiť dobu nabíjania.
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