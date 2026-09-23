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DLP3533/00
Prijímač Bluetooth s 3,5 mm Aux
Pripojte mobilný telefón na zvukový systém vozidla vďaka tomuto zariadeniu Bluetooth. Môže sa používať na prehrávanie hudby a pripojenie telefonických hovorov. Stabilné spojenie s kryštálovo čistým zvukom. Verzia Bluetooth: pripojenie 5.0. Výstupná koncovka 3,5 mm.
Pripojenie Bluetooth
3,5 mm (M)
Zostaňte pripojení v prostredí bez prekážok až do vzdialenosti 10 metrov. Výrobok so zabudovanou batériou s kapacitou 145 mAh. Poskytuje 8 hodín prehrávania zvuku alebo 10 hodín telefonovania. Nabíjanie batérie cez port Micro USB.
Vychutnajte si hudbu z prehrávača cez skvelé reproduktory vášho stereosystému. Jednoducho pripojte základňu k stereosúprave cez audiokábel. Po uložení prehrávača do dokovacej kolísky sa hudba bude prehrávať cez váš stereosystém.
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