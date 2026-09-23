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Tento produkt už nie je dostupný

Prijímač Bluetooth

DLP3533/00

Prijímač Bluetooth s 3,5 mm Aux

Pripojte mobilný telefón na zvukový systém vozidla vďaka tomuto zariadeniu Bluetooth. Môže sa používať na prehrávanie hudby a pripojenie telefonických hovorov. Stabilné spojenie s kryštálovo čistým zvukom. Verzia Bluetooth: pripojenie 5.0. Výstupná koncovka 3,5 mm.

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Prijímač Bluetooth s 3,5 mm Aux

  • Pripojenie Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Pripojenie Bluetooth s dosahom 10 metrov

Zostaňte pripojení v prostredí bez prekážok až do vzdialenosti 10 metrov. Výrobok so zabudovanou batériou s kapacitou 145 mAh. Poskytuje 8 hodín prehrávania zvuku alebo 10 hodín telefonovania. Nabíjanie batérie cez port Micro USB.

Pomocou základne pripojte stereosúpravu, dosiahnete skvelý zvuk

Vychutnajte si hudbu z prehrávača cez skvelé reproduktory vášho stereosystému. Jednoducho pripojte základňu k stereosúprave cez audiokábel. Po uložení prehrávača do dokovacej kolísky sa hudba bude prehrávať cez váš stereosystém.

Technické špecifikácie

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