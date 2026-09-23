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Cestovná nabíjačka a externá batéria

DLP5751T/00

Univerzálna cestovná nabíjacia batéria

Kapacita 5 000 mAh s vymeniteľnými zástrčkami bude ideálna na cesty. Zástrčky zahŕňajú typy EU, AU, UK, US a umožňujú nabíjanie priamo z elektrickej zásuvky. Nabíjanie vašich mobilných zariadení a tejto nabíjacej batérie v zahraničí už nebude žiadnym problémom.

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s vymeniteľnými zástrčkami

Univerzálna cestovná nabíjacia batéria

  • 5,000 mAh

  • QC 3.0 a PD

Porty USB-A a USB-C umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení

Porty USB-A a USB-C umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení. Port USB-A funguje v prípade väčšiny zariadení nabíjaných cez USB, zatiaľ čo port USB-C predstavuje najnovší nabíjací konektor, ktorým disponujú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, vonkajšie kamery a tablety.

Kontrolka napájania LED

Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Technické špecifikácie

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