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DLP5751T/00
Univerzálna cestovná nabíjacia batéria
Kapacita 5 000 mAh s vymeniteľnými zástrčkami bude ideálna na cesty. Zástrčky zahŕňajú typy EU, AU, UK, US a umožňujú nabíjanie priamo z elektrickej zásuvky. Nabíjanie vašich mobilných zariadení a tejto nabíjacej batérie v zahraničí už nebude žiadnym problémom.
5,000 mAh
QC 3.0 a PD
Porty USB-A a USB-C umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení. Port USB-A funguje v prípade väčšiny zariadení nabíjaných cez USB, zatiaľ čo port USB-C predstavuje najnovší nabíjací konektor, ktorým disponujú mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, vonkajšie kamery a tablety.
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
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