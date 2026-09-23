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Nabíjacia batéria USB

DLP7717NB/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon, keď má mobilný telefón vybitú batériu. Je to ideálny spoločník na cesty, vďaka ktorému bude napájanie všetkých vašich mobilných zariadení hračka.

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2 výstupy USB: 1 A/2,1 A

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • 2 nabíjacie porty USB

Displej LCD na indikáciu napájania

Displej LCD na indikáciu napájania

Dômyselná ochrana pred prehriatím, prepätím a nadprúdom

Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Technické špecifikácie

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