DLP7717NB/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Už žiadny zhon, keď má mobilný telefón vybitú batériu. Je to ideálny spoločník na cesty, vďaka ktorému bude napájanie všetkých vašich mobilných zariadení hračka.
10 000 mAh
2 nabíjacie porty USB
Displej LCD na indikáciu napájania
Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
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