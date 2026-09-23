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Tento produkt už nie je dostupný

Nabíjacia batéria USB

DLP7721N/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Majte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii energiu, ktorú potrebujete – energiu na viac ako jedno úplné nabitie. 2 porty USB umožňujú nabíjať až 2 zariadenia naraz. Objemná kapacita 20 000 mAh na viacnásobné plné nabitie na telefóne, môže tiež nabiť tablet

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vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 20 000 mAh

  • Dva konektory USB

  • Lítium-polymérová batéria

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Pribalený kábel micro-USB na pripájanie a nabíjanie

Pribalený kábel micro-USB na USB 2.0 slúži pre mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a ostatné prenosné zariadenia s pripojením micro-USB. Noste ho so sebou, odložte si ho na stôl alebo ho použite ako náhradu za stratený kábel – vždy vám poskytne pripojenie a nabíjanie presne podľa vašich potrieb.

Nabíjajte svoje zariadenia viacnásobne na cestách

Tento prenosný zdroj napájania vám prinesie energiu navyše na viac než dve plné nabitia za pochodu. Vezmite si ho so sebou na cesty, aby ste v prípade potreby mali záložný zdroj napájania.

Technické špecifikácie

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