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Outdoorová powerbanka

DLP8088NC/00

Outdoorové powerbanky nielen na kempovanie

Výkonná outdoorová powerbanka s veľkou kapacitou 128000 mAh pre všetky vaše zariadenia. Powerbanka pre všetky vaše zariadenia. AC/DC vstup aj výstup USB-A (QC) a USB-C(PD), AC výstup. Zásuvka zapaľovača a technológia bezdrôtového nabíjania Qi.

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Outdoorové powerbanky nielen na kempovanie

  • Výstup so striedavým/jednosmer. prúdom

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

  • QC 3.0 a PD

Výstup so striedavým (AC) a jednosmerným (DC) prúdom

Outdoorová powerbanka poskytuje napájanie striedavým aj jednosmerným prúdom. Používajte elektrické spotrebiče bezpečne s napájaním Pure Sine Wave alebo nabíjajte svoj mobilný telefón pomocou nabíjacieho portu USB (USB A a USB C).

Displej LCD na indikáciu napájania

Displej LCD na indikáciu napájania

Bezdrôtová technológia Qi

Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.

Technické špecifikácie

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