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DLP8088NC/00
Outdoorové powerbanky nielen na kempovanie
Výkonná outdoorová powerbanka s veľkou kapacitou 128000 mAh pre všetky vaše zariadenia. Powerbanka pre všetky vaše zariadenia. AC/DC vstup aj výstup USB-A (QC) a USB-C(PD), AC výstup. Zásuvka zapaľovača a technológia bezdrôtového nabíjania Qi.
Výstup so striedavým/jednosmer. prúdom
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Bezdrôtové nabíjanie Qi
QC 3.0 a PD
Outdoorová powerbanka poskytuje napájanie striedavým aj jednosmerným prúdom. Používajte elektrické spotrebiče bezpečne s napájaním Pure Sine Wave alebo nabíjajte svoj mobilný telefón pomocou nabíjacieho portu USB (USB A a USB C).
Displej LCD na indikáciu napájania
Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.
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