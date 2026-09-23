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Nabíjacia batéria USB

DLP8718NC/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s LED displejom stavu batérie. Už žiadny zhon, keď má mobilný telefón vybitú batériu. Je to ideálny spoločník na cesty, ktorý napája všetky vaše mobilné zariadenia.

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So vstavaným káblom typu C.

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • Biela

  • Nabíjací port USB typu A a C

Kontrolka napájania LED

Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Funguje so zariadeniami USB

Univerzálna jednotka má pripojenie USB pre použitie so zariadením vybaveným rozhraním USB prostredníctvom kábla USB, ktorý už máte alebo si ho môžete zakúpiť samostatne.

Technické špecifikácie

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