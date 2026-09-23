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DLP8718NC/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s LED displejom stavu batérie. Už žiadny zhon, keď má mobilný telefón vybitú batériu. Je to ideálny spoločník na cesty, ktorý napája všetky vaše mobilné zariadenia.
10 000 mAh
Biela
Nabíjací port USB typu A a C
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
Univerzálna jednotka má pripojenie USB pre použitie so zariadením vybaveným rozhraním USB prostredníctvom kábla USB, ktorý už máte alebo si ho môžete zakúpiť samostatne.
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