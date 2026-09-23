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DLP8720N/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Majte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii energiu, ktorú potrebujete – energiu na viac ako jedno úplné nabitie. 2 porty USB umožňujú nabíjať až 2 zariadenia naraz. Objemná kapacita 20 000 mAh na viacnásobné plné nabitie na telefóne, môže tiež nabiť tablet
20 000 mAh
Dva konektory USB
Lítium-polymérová batéria
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
Pribalený kábel micro-USB na USB 2.0 slúži pre mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a ostatné prenosné zariadenia s pripojením micro-USB. Noste ho so sebou, odložte si ho na stôl alebo ho použite ako náhradu za stratený kábel – vždy vám poskytne pripojenie a nabíjanie presne podľa vašich potrieb.
Tento prenosný zdroj napájania vám prinesie energiu navyše na viac než dve plné nabitia za pochodu. Vezmite si ho so sebou na cesty, aby ste v prípade potreby mali záložný zdroj napájania.
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