Tento produkt už nie je dostupný
DLP8752NC/00
Vychutnajte si hudbu a nabíjanie na cestách
Vychutnajte si hudbu a možnosť nabíjania, nech sa vyberiete kamkoľvek. Externá batéria s kapacitou 5 000 mAh má v sebe zabudovaný reproduktor Bluetooth. Vezmite ju so sebou a party môže začať!
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
Odolný, ľahký materiál a dizajn znamenajú, že si reproduktory môžete vziať so sebou kamkoľvek.
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