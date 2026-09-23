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Tento produkt už nie je dostupný

Nabíjacia batéria USB

DLP8752NC/00

Vychutnajte si hudbu a nabíjanie na cestách

Vychutnajte si hudbu a možnosť nabíjania, nech sa vyberiete kamkoľvek. Externá batéria s kapacitou 5 000 mAh má v sebe zabudovaný reproduktor Bluetooth. Vezmite ju so sebou a party môže začať!

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Hybridná externá batéria a prenosný reproduktor

Vychutnajte si hudbu a nabíjanie na cestách

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

BT ver. 4.1

Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Odolný, ľahký materiál a dizajn znamenajú, že si reproduktory môžete vziať so sebou kamkoľvek.

Technické špecifikácie

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