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DLP9016U/03
Bezdrôtová nabíjačka s prísavkou
Rýchlo nabite svoj telefón bez potreby zapájania nabíjacieho kábla. Bezdrôtové nabíjanie Qi pre smartfóny, tablety a iné zariadenia s bezdrôtovou technológiou Qi. Možnosti bezdrôtového výstupu: 5 W/7,5 W/10 W
Univerzálne
Rýchle nabíjanie
Bezdrôtové nabíjanie Qi
Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.
Štíhly a ergonomický dizajn umožňuje umiestnenie kamkoľvek a bez problémov.
Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.
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