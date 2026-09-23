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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtová nabíjačka Qi

DLP9016U/03

Bezdrôtová nabíjačka s prísavkou

Rýchlo nabite svoj telefón bez potreby zapájania nabíjacieho kábla. Bezdrôtové nabíjanie Qi pre smartfóny, tablety a iné zariadenia s bezdrôtovou technológiou Qi. Možnosti bezdrôtového výstupu: 5 W/7,5 W/10 W

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10 W rýchle nabíjanie.

Bezdrôtová nabíjačka s prísavkou

  • Univerzálne

  • Rýchle nabíjanie

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

Bezdrôtová technológia Qi

Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.

Štíhly a minimalistický tvar

Štíhly a ergonomický dizajn umožňuje umiestnenie kamkoľvek a bez problémov.

Protišmykový dizajn

Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.

Technické špecifikácie

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