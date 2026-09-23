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Bezdrôtové nabíjanie

DLP9017/00

Bezdrôtová nabíjačka

Bezdrôtové nabíjanie Qi. Mobilný telefón pripojte k povrchu, aby ste dosiahli optimálnu polohu pre rýchle nabíjanie (max. 15 W) bez potreby kábla.

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Bezdrôtová nabíjačka

  • 15 W

  • magnetický kruh

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

Bezdrôtová nabíjačka s magnetickým konektorom

Bezdrôtová nabíjačka má magnetický konektor pre optimálnu vyrovnávaciu polohu s produktami MagSafe počas bezdrôtového nabíjania produktov Apple.

Dômyselná ochrana pred prehriatím, prepätím a nadprúdom

Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom

Protišmykový dizajn

Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.

Technické špecifikácie

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