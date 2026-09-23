DLP9017/00
Bezdrôtová nabíjačka
Bezdrôtové nabíjanie Qi. Mobilný telefón pripojte k povrchu, aby ste dosiahli optimálnu polohu pre rýchle nabíjanie (max. 15 W) bez potreby kábla.
15 W
magnetický kruh
Bezdrôtové nabíjanie Qi
Bezdrôtová nabíjačka má magnetický konektor pre optimálnu vyrovnávaciu polohu s produktami MagSafe počas bezdrôtového nabíjania produktov Apple.
Dômyselná ochrana pred prehrievaním, prepätím a nadprúdom
Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.
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