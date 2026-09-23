DLP9230NB/00
Bezdrôtová nabíjačka 3 v 1
Pomocou tohto rýchlonabíjacieho zariadenia môžete naraz bezdrôtovo nabíjať svoj smartfón, hodinky a zariadenia AirPods. 15 W maximálny výkon na skrátenie doby nabíjania vášho mobilného telefónu. 2,5 W a 5 W na nabíjanie hodiniek Apple Watch a zariadení AirPods.
15 W
Rýchle nabíjanie
Bezdrôtové nabíjanie Qi
Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.
Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.
Hodnotenie
Rýchlosť nabíjania závisí od podmienok nabíjania vrátane nabíjaného zariadenia a napájacieho adaptéra.