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Bezdrôtová nabíjačka Qi

DLP9231NW/00

Bezdrôtová nabíjačka 3 v 1

Pomocou tohto rýchlonabíjacieho zariadenia môžete naraz bezdrôtovo nabíjať svoj smartfón, hodinky a zariadenia Air pod. 15 W maximálny výkon na skrátenie doby nabíjania vášho mobilného telefónu. 2,5 W a 5 W na nabíjanie hodiniek Apple Watch a AirPods.

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Rýchle nabíjanie

Bezdrôtová nabíjačka 3 v 1

  • 15 W

  • Rýchle nabíjanie

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

Bezdrôtová technológia Qi

Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.

Protišmykový dizajn

Protišmykový dizajn udrží telefón v požadovanej polohe a zabráni vyšmyknutiu pri vibrovaní telefónu.

Rýchle 15 W bezdrôtové nabíjanie

Nabíjajte svoj mobilný telefón 15 W bezdrôtovým rýchlym nabíjaním.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Rýchlosť nabíjania závisí od podmienok nabíjania vrátane nabíjaného zariadenia a napájacieho adaptéra.