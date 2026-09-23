DLP9520C/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Štandardy PD a QC3.0 rýchlo nabíjajú USB A a USB C na nabitie vášho najnovšieho zariadenia. 15 W bezdrôtový nabíjací výstup. Dokáže nabíjať až 4 zariadenia súčasne s číselným zobrazovaním úrovne energie.
10 000 mAh
Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C
Bezdrôtové nabíjanie Qi
QC 3.0 a PD
Nabíjajte svoj mobilný telefón 15 W bezdrôtovým rýchlym nabíjaním.
Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.
LCD displej na zobrazenie úrovne nabitia
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