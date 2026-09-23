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  • Štíhla a výkonná externá batéria
  • Štíhla a výkonná externá batéria
  • Štíhla a výkonná externá batéria
  • Štíhla a výkonná externá batéria

Nabíjacia batéria USB

DLP9520C/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Štandardy PD a QC3.0 rýchlo nabíjajú USB A a USB C na nabitie vášho najnovšieho zariadenia. 15 W bezdrôtový nabíjací výstup. Dokáže nabíjať až 4 zariadenia súčasne s číselným zobrazovaním úrovne energie.

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vďaka prenosnej záložnej akumulátorovej batérii

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • Porty na nabíjanie Porty USB A a USB C

  • Bezdrôtové nabíjanie Qi

  • QC 3.0 a PD

Rýchle 15 W bezdrôtové nabíjanie

Nabíjajte svoj mobilný telefón 15 W bezdrôtovým rýchlym nabíjaním.

Bezdrôtová technológia Qi

Bezdrôtové nabíjanie s technológiou Qi čoraz viac používajú smartfóny a iné mobilné zariadenia. Bezdrôtové nabíjačky Philips s sú kompatibilné so telefónmi a inými zariadeniami s podporou bezdrôtovej technológie Qi. Jednoducho položte zariadenia na túto podložku a vychutnajte si dokonale jednoduché nabíjanie.

LCD displej na zobrazenie úrovne nabitia

LCD displej na zobrazenie úrovne nabitia

Technické špecifikácie

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