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Nabíjacia batéria USB

DLP9779TB/00

Štíhla a výkonná externá batéria

Veľká kapacita 10 000 mAh s 20 W výstupom USB-C a 15 W bezdrôtovým nabíjaním. Už žiadne starosti, keď sa vybije batéria vášho mobilu. Mobilný telefón umiestnite na magnetický kruh, aby ste získali dokonalú polohu pre bezdrôtové nabíjanie.

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s priehľadným krycím puzdrom.

Štíhla a výkonná externá batéria

  • 10 000 mAh

  • s bezdrôtovým nabíjaním

  • Port typu C

Rýchle 15 W bezdrôtové nabíjanie

Nabíjajte svoj mobilný telefón 15 W bezdrôtovým rýchlym nabíjaním.

Bezdrôtová nabíjačka s magnetickým konektorom

Bezdrôtová nabíjačka má magnetický konektor pre optimálnu vyrovnávaciu polohu s produktami MagSafe počas bezdrôtového nabíjania produktov Apple.

Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie

Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.

Technické špecifikácie

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