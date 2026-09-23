DLP9779TB/00
Štíhla a výkonná externá batéria
Veľká kapacita 10 000 mAh s 20 W výstupom USB-C a 15 W bezdrôtovým nabíjaním. Už žiadne starosti, keď sa vybije batéria vášho mobilu. Mobilný telefón umiestnite na magnetický kruh, aby ste získali dokonalú polohu pre bezdrôtové nabíjanie.
10 000 mAh
s bezdrôtovým nabíjaním
Port typu C
Nabíjajte svoj mobilný telefón 15 W bezdrôtovým rýchlym nabíjaním.
Bezdrôtová nabíjačka má magnetický konektor pre optimálnu vyrovnávaciu polohu s produktami MagSafe počas bezdrôtového nabíjania produktov Apple.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
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