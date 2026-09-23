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DS1100/12
Posadnutí zvukom
Kompaktný reproduktor Philips DS1100/12 s dokovacou stanicou prináša plný a bohatý zvuk a automaticky sa synchronizuje s nastaveniami hodín prehrávačov iPhone/iPod. Vychutnajte si nastaviteľné nočné svetlo a pohodlné nabíjanie druhého mobilného zariadenia.
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.
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