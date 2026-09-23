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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS1155/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Reproduktor s dokovacou stanicou DS1155 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Vytvára plný a bohatý zvuk a navyše obsahuje displej s hodinami a jemné nočné svetlo, vďaka čomu sa dokonale hodí na nočný stolík.

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Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • USB port na nabíjanie

  • 6W

Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone

Po pripojení a uložení do doku táto dokovacia stanica automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone.

Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík

Technické špecifikácie

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