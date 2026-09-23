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DS1155/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Reproduktor s dokovacou stanicou DS1155 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Vytvára plný a bohatý zvuk a navyše obsahuje displej s hodinami a jemné nočné svetlo, vďaka čomu sa dokonale hodí na nočný stolík.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
6W
Po pripojení a uložení do doku táto dokovacia stanica automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone.
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