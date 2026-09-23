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DS1200/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Elegantný dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 vám spríjemní každé ráno bohatou dávkou hudby. Umiestnite si ho k posteli – povie vám, koľko je hodín, zobudí vás, bude fungovať ako nočná lampa a dokáže naraz nabíjať dve zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.
pre iPod/iPhone/iPad
Zobrazenie hodín
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.
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