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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS1200/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Elegantný dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 vám spríjemní každé ráno bohatou dávkou hudby. Umiestnite si ho k posteli – povie vám, koľko je hodín, zobudí vás, bude fungovať ako nočná lampa a dokáže naraz nabíjať dve zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • pre iPod/iPhone/iPad

  • Zobrazenie hodín

Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu

Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.

Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Technické špecifikácie

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