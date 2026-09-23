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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS1600/12

Zvuk zo zariadenia iPod/iPhone/iPad u vás doma

Dokovací reproduktor DS1600 prehráva hudbu zo zariadenia iPod/iPhone/iPad a nabíja ho vďaka dvojitému uloženiu Philips DualDock pomocou konektora Lightning aj 30-kolíkového konektora. Poskytne vám plný a bohatý zvuk a obsahuje port USB na nabíjanie druhého mobilného zariadenia pre ešte vyššiu všestrannosť.

Zobraziť všetky výhody

Zvuk zo zariadenia iPod/iPhone/iPad u vás doma

  • DualDock

  • pre iPod/iPhone/iPad

  • USB port na nabíjanie

  • 8W

DualDock na nabíjanie a prehrávanie zariadení značky Apple (s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom)

DualDock na nabíjanie a prehrávanie zariadení značky Apple (s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom)

Inovatívny DualDock Philips s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom dokáže nabíjať a prehrávať všetky zariadenia značky Apple. Bol navrhnutý tak, aby spájal elegantný štýl a nenútenú funkčnosť, takže konektory prepnete v zlomku sekundy. Vychutnajte si svoje obľúbené piesne z akéhokoľvek zariadenia značky Apple.

Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB

Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB

Súčasťou reproduktora je aj praktický port USB, pomocou ktorého môžete nabíjať druhé mobilné zariadenie, aj kým je v doku pripojený iPod/iPhone.

Automatická synchronizácia času a dátumu pri vložení do doku

Po vložení do doku táto dokovacia stanica automaticky zosynchronizuje hodiny a dátum so zariadením iPod/iPhone/iPad. Stačí stlačiť tlačidlo a prepnúť zobrazenie hodín alebo dátumu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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