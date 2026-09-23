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DS1600/12
Zvuk zo zariadenia iPod/iPhone/iPad u vás doma
Dokovací reproduktor DS1600 prehráva hudbu zo zariadenia iPod/iPhone/iPad a nabíja ho vďaka dvojitému uloženiu Philips DualDock pomocou konektora Lightning aj 30-kolíkového konektora. Poskytne vám plný a bohatý zvuk a obsahuje port USB na nabíjanie druhého mobilného zariadenia pre ešte vyššiu všestrannosť.
DualDock
pre iPod/iPhone/iPad
USB port na nabíjanie
8W
Inovatívny DualDock Philips s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom dokáže nabíjať a prehrávať všetky zariadenia značky Apple. Bol navrhnutý tak, aby spájal elegantný štýl a nenútenú funkčnosť, takže konektory prepnete v zlomku sekundy. Vychutnajte si svoje obľúbené piesne z akéhokoľvek zariadenia značky Apple.
Súčasťou reproduktora je aj praktický port USB, pomocou ktorého môžete nabíjať druhé mobilné zariadenie, aj kým je v doku pripojený iPod/iPhone.
Po vložení do doku táto dokovacia stanica automaticky zosynchronizuje hodiny a dátum so zariadením iPod/iPhone/iPad. Stačí stlačiť tlačidlo a prepnúť zobrazenie hodín alebo dátumu.
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