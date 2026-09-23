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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS3020/12

Zaplavte svoj svet hudbou a štýlom

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie reproduktor Philips DS3020/12 s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod s počítačom. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z batérie.

Zobraziť všetky výhody

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Zaplavte svoj svet hudbou a štýlom

  • pre iPod/iPhone

  • Napájanie z batérií alebo zo siete

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.

Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone

Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania a synchronizácie s počítačom cez USB – a vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nechajte sa uniesť na nekonečných vlnách skvelých melódií – bez toho, aby došla energia.

Technické špecifikácie

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