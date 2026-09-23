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DS3020/12
Zaplavte svoj svet hudbou a štýlom
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie reproduktor Philips DS3020/12 s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod s počítačom. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z batérie.
pre iPod/iPhone
Napájanie z batérií alebo zo siete
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.
Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania a synchronizácie s počítačom cez USB – a vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nechajte sa uniesť na nekonečných vlnách skvelých melódií – bez toho, aby došla energia.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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