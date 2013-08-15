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DS3100/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie reproduktor Philips DS3100/12 s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod s počítačom. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z batérie.
pre iPod/iPhone
Napájanie z batérií alebo zo siete
1.0
z 5
1
Recenzia
RadoslawB
15/08/2013
Polska
Tragedia.
Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.
Táto recenzia bola vytvorená pre DS3100 głośnik ze stacją dokującą
Táto recenzia bola vytvorená pre DS3100 głośnik ze stacją dokującą