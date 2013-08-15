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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS3100/12

1

| (1) Recenzia

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie reproduktor Philips DS3100/12 s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod s počítačom. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z batérie.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • pre iPod/iPhone

  • Napájanie z batérií alebo zo siete

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Táto recenzia bola vytvorená pre DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Táto recenzia bola vytvorená pre DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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