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DS3400/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Reproduktor s dokovacou stanicou DS3400 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Hudbu z týchto zariadení prehráva v krištáľovo čistej kvalite aj počas nabíjania. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z akumulátora.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
10 W, nap. batériou alebo str. prúdom
Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania. Zariadenie sa tiež synchronizuje s počítačom, keď je k nemu reproduktor pripojený pomocou kábla USB.
Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia ClockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.
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