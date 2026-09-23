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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS3400/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Reproduktor s dokovacou stanicou DS3400 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Hudbu z týchto zariadení prehráva v krištáľovo čistej kvalite aj počas nabíjania. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z akumulátora.

Zobraziť všetky výhody

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • 10 W, nap. batériou alebo str. prúdom

Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone

Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania. Zariadenie sa tiež synchronizuje s počítačom, keď je k nemu reproduktor pripojený pomocou kábla USB.

Bezplatná aplikácia ClockStudio – internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

Bezplatná aplikácia ClockStudio – internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia ClockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.

Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Technické špecifikácie

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