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DS3480/12
Zvuk, ktorý sa bezdrôtovo prispôsobí vašej domácnosti
Reproduktor s dokovacou stanicou DS3480 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod cez konektor Lightning. Krištáľovo čistý zvuk poskytuje aj počas nabíjania. Vďaka prenosu zvuku cez Bluetooth a nabíjateľnej batérii si môžete vychutnať hudbu kdekoľvek a bezdrôtovo.
Konektor Lightning
pre iPod/iPhone
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Vďaka modernému algoritmu na spracovanie digitálneho zvuku, dvom aktívnym budičom reproduktorov a basovému portu naplní tento reproduktor s dokovacou stanicou vašu miestnosť jasným a prirodzeným zvukom s hlbokými a silnými basmi.
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