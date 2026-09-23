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DS3500/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Odpútajte sa od káblov vďaka prenosu zvuku cez Bluetooth a naplno si vychutnajte svoju hudbu, hry a videá s reproduktorom Philips DS3500/12 s dokovacou stanicou. Prepojte zariadenie iPod/iPhone/iPad s počítačom cez rozhranie USB. Napájať ho môžete zo siete alebo batériami.
pre iPod/iPhone/iPad
Napájanie z batérií alebo zo siete
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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